Geschwindigkeit im Ort: In Königsmoos lächeln bald zwei Smileys

Plus Die Gemeinde bescheinigt den Geschwindigkeits-Messgeräten durchaus einen Nutzen. Außerdem sollen auf kommunale Dächer PV-Anlagen kommen.

Künftig dürfte es öfter traurige Gesichter in Königsmoos geben – aber auch öfter mal ein Lächeln: Die Gemeinde bekommt eine zweite Smiley-Geschwindigkeitsanzeige. Das beschlossen die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung ebenso wie die Errichtung von PV-Anlagen auf den Dächern kommunaler Liegenschaften. Und schließlich gab es noch Infos zur Integrierten Ländlichen Entwicklung.