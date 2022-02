Königsmoos

Königsmoos: Neubau der Ach-Brücke wohl erst 2023

Plus Die Ach-Brücke zwischen Klingsmoos und Ludwigsmoos muss dringend erneuert werden. Die Planungen laufen zwar, doch der Neubau zieht sich und wird zudem teurer als erwartet.

Von Ute De Pascale

Ein Beschluss bezüglich des Neubaus der Ach-Brücke am Erlengraben in Klingsmoos ist in der jüngsten Königsmooser Gemeinderatssitzung am Montag nicht gefallen. Zuvor soll ein Ortstermin Klarheit schaffen, ob die Pläne tatsächlich so, wie sie sich derzeit präsentieren, umgesetzt werden müssen.

