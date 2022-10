Königsmoos trauert um Willi Schmid

Plus Vor Kurzem feierte Willi Schmid aus Achhäuser in der Gemeinde Königsmoos noch seinen Geburtstag, nun ist der älteste Bürger der Gemeinde im Alter von 101 Jahren gestorben.

Nach einem arbeitsreichen und erfüllten Leben ist Willibald Schmid aus Achhäuser am vergangenen Freitag friedlich zu Hause eingeschlafen. Der 101-jährige frühere Vollerwerbslandwirt war ein Königsmooser Urgestein im wahrsten Sinn des Wortes.