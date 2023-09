Königsmoos

18:00 Uhr

Königsmoos wünscht komplette Begrünung der Solarparks

Plus Fünf neue Solarparks entstehen in Königsmoos, drei davon durch die Firma Anumar. Sie alle waren Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats - der auch ein neues Mitglied hat.

Von Andrea Hammerl

Die jüngste Sitzung des Königsmooser Gemeinderats am Dienstagabend war vor allem von einem Thema geprägt: Solarparks. Doch bevor es an die Tagesordnung ging, vereidigte Bürgermeister Heinrich Seißler Patrick Schachtner (FW) aus Obermaxfeld als neuen Gemeinderat. Er rückt für Stefan Fäustlin nach, der aus Königsmoos weggezogen ist.

Im Fokus der Sitzung standen fünf Solarparks und das Umspannwerk, das die Firma Anumar auf Arnold Brands Grundstück Mittlerer Gwendacker errichten will. Es soll auf einer Fläche von 2,59 Hektar entstehen und besteht aus zwei Trafos, zwei Technikgebäuden und zwei Portalen. Das gemeindliche Einvernehmen wurde einstimmig erteilt, nachdem Erhard Berger gefragt hatte, ob die Entscheidung des Gemeinderats Einfluss auf die Genehmigungsbehörde habe, was Seißler verneint hatte.

