Königsmooser Kinder illustrieren ein Buch über das Leben Jesu

Druckfrisch hält Theologe George Ghannam-Banzer das Buch "Jesus Zebaoth – König im Himmel und auf Erden" in den Händen, das er am Freitag in der Schulaula in Königsmoos vorstellen will.

Plus Der Religionslehrer George Banzer hat mit seinen Schülern ein Projekt umgesetzt, das in der Freizeit der Kinder entstand. Am Freitag wird das Ergebnis in der Schule vorgestellt.

"Bilder bewegen, es entstehen Beziehungen“, davon ist George Ghannam-Banzer überzeugt. Der 61-jährige gebürtige Palästinenser unterrichtet katholische Religion an vier Schulen, darunter an der Grundschule in Königsmoos. Er möchte Menschen dazu zu bringen, sich intensiv mit Bibel und Glauben zu beschäftigen und hat zu diesem Zweck ein Projekt gestartet, dessen Ergebnis am kommenden Freitag vorgestellt wird. Es ist ein Buch, das die Geschichte Jesu erzählt und mit Bildern der Schülerinnen und Schülern illustriert wurde. Diese hängen bereits in der Aula der Grundschule – noch verdeckt von Stoffbahnen, die erst am Freitag entfernt werden. Banzer macht es spannend.

Beteiligt haben sich 35 von insgesamt 52 Viertklässlern, und zwar konfessionsübergreifend. Die Bilder entstanden nicht während des Unterrichts, sondern zu Hause in der Freizeit der Schüler. Die Aufgabe, die der Diplom-Theologe ihnen stellte, erforderte reichlich Vorarbeit. Aus den vier Evangelien stellte er die Geschichte Jesu vom Einzug in Jerusalem am Palmsonntag bis Christi Himmelfahrt neu zusammen, wobei er die Bibeltexte nicht veränderte, auch keine verbindenden Zwischentexte schuf, sondern "nur" Originaltext an Originaltext reihte. "Ich habe alle gelesen und geschaut, welche der unterschiedlichen Geschichten am besten passt", erklärt er und verrät, dass es "eine riesige Arbeit" gewesen sei. So entstand eine spannungsreiche Collage aus den Evangelien nach Markus, Matthäus, Lukas und Johannes.

