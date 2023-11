Königsmooser Kinder pflanzen neue Bäume

Im Gemeindewald bei Ludwigsmoos wurden mithilfe von Kindergartenkindern 75 junge Bäume gepflanzt. Was es mit der Aktion auf sich hat.

„Sie sind ja selber kaum größer als ein Spaten, aber voll begeistert dabei“, freute sich Dominik Reil, der für den südlichen Landkreis einschließlich Königsmoos zuständige Revierleiter des AELF (Amt für Landwirtschaft und Forsten) Ingolstadt-Pfaffenhofen, über den Arbeitseifer der Königsmooser Kindergartenkinder. Gut 20 waren es, die gemeinsam mit ihm, Bürgermeister Heinrich Seißler und zwei Baumschulenmitarbeitern rund 75 Bäume im sogenannten Erlebniswäldchen pflanzten. Das ist die einzige kommunale Waldfläche in Königsmoos – und eine der ganz wenigen Waldflächen in der Donaumoosgemeinde überhaupt. Sie befindet sich direkt hinter dem Kindergarten in Ludwigsmoos. Da lag es natürlich nahe, die Kindergartenkinder einzubeziehen, wie Seißler vorgeschlagen hatte. „Das ist immer wieder schön“, bilanzierte Reil, der etwa einmal im Jahr eine solche Aktion mit Kindern macht.

Die Kinder der Igelgruppe aus dem Königsmooser Kindergarten waren mit Feuereifer bei der Pflanzaktion im Erlebniswäldchen dabei. Foto: Andrea Hammerl

Deren Hauptaufgabe war das Setzen der etwa 60 bis 80 Zentimeter großen Bäumchen und das anschließende Festtreten der Erde, aber natürlich halfen sie auch beim Graben der Setzlöcher mit den Rundspaten der Gärtnerei. Vorab hatte Förster Reil ihnen kindgerecht erklärt, was es an Theorie zum Pflanzen zu wissen gilt.

Waldfläche bei Ludwigsmoos wurde durchforstet und neu angepflanzt

Die etwa zwei Hektar große, 35 Jahre alte Waldfläche war kürzlich turnusgemäß durchforstet worden, um Platz und Licht für Zukunftsbäume zu schaffen, zudem hatten auf einer Teilfläche Erlen gestanden, für die es aufgrund des Eschentriebsterbens keine Rettung mehr gegeben hatte. Sie waren gefällt und das Holz den Königsmooser Bürgern als Brennholz angeboten worden. Daher war auf etwa 3000 Quadratmetern eine Neuanpflanzung erforderlich. Die Kindergartenkinder pflanzten hier schnellwüchsige und zum Moosboden passende Baumarten wie Flatterulme, Moorbirke – übrigens der Baum des Jahres 2023 – und Schwarzerle.

Revierleiter Dominik Reil pflanzt hier gemeinsam mit einem Kindergartenkind aus Königsmoos ein Bäumchen. Foto: Andrea Hammerl

„Ich bin dem Revierförster und der Baumschule sehr dankbar, dass sie sich fachmännisch um unseren Wald kümmern“, sagt Seißler, der sich freut, dass die kahle Gasse nun klimaangepasst und zukunftsfähig wiederbepflanzt ist. „Die Kinder hatten einen riesigen Spaß dabei“, erzählt er, „es war eine schöne Aktion.“ Auch die Erzieherinnen der Igelgruppe, Karin Hirsch und Simone Reinelt, sowie Kindergartenleiterin Angela Dreher hätten ihre Freude daran gehabt.