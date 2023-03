Königsmooser zeigen sich von ihrer besten Seite

Die Bürgergemeinschaft bringt am kommenden Samstag wieder ein Starkbierfest auf die Bühne. Wer dieses Mal den Bruder Barnabas gibt, wird eine Überraschung sein.

Das Starkbierfest der Bürgergemeinschaft Königsmoos (BGK) feiert Jubiläum. Zum 25. Mal heißt es am Samstag, 25. März, „die Krüge hoch“. Das Organisationsteam um Alexandra Demuth hat wieder ein ansprechendes Programm zusammengestellt, auf das sich die Besucher freuen können. Höhepunkt wird natürlich die Fastenpredigt sein. Erstmals wird ein neuer Bruder Barnabas auftreten, dessen Identität noch nicht bekanntgegeben wird. Nur so viel verrät die Cheforganisatorin: „Der neue Bruder Barnabas schlüpft zum ersten Mal in eine große Rolle, aber die Sekretärin ist immer dieselbe.“ Im Jahr 2019, als Sabine Beck zum letzten Mal als Königsmooser Bavaria auftrat, war Alex Demuth als Sekretärin an ihrer Seite gewesen.

Generationenwechsel beim Starkbierfest der Bürgergemeinschaft Königsmoos

Die vergangenen drei Jahre sind nicht spurlos an den Akteuren vorübergegangen. „Die Alten der BGK sind in Rente gegangen, aber die Jungen der BGK treten wieder auf“, verrät Demut. Neu sind die beiden Moderatorinnen, die die Nachfolge von Klaus Benz antreten. Eine hat bereits Bühnenerfahrung, die andere will sie noch sammeln. Eine feste Größe sind dagegen die Untermaxfelder Landfrauen, die Höhepunkte aus dem Landfrauenfaschingsprogramm mitbringen. Alle Mitwirkenden stammen aus dem eigenen Stall der BGK.

Einlass ist ab 18 Uhr, Kartoffelkönigin Michelle Hofner begrüßt die Gäste mit einem Kartoffelschnaps, gesponsert von einer örtlichen Brennerei. Die Königsmooser Musi spielt ab 18.30 Uhr, das Starkbierfest selbst beginnt um 19.30 Uhr in der Donaumooshalle Untermaxfeld. Das bewährte Donaumoos Duo sorgt wieder für Tanzmusik. Karten gibt es für acht Euro an der Abendkasse. (hama)