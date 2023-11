Krippe, Kindergarten und Bus werden ab 2024 teurer

Plus In Königsmoos werden die Gebühren erhöht. Die Mehrkosten für den Kindergartenbus werden vom Elternbeirat allerdings kritisch gesehen.

Nach sieben Jahren erhöht die Gemeinde Königsmoos erstmals wieder die Krippen- und Kindergartengebühren. Das sei unumgänglich, erklärte Bürgermeister Heinrich Seißler, weil sich nicht nur die Personalkosten, sondern auch die Unterhaltskosten für die Gebäude, einschließlich Energie und Heizung, in diesem Zeitraum erheblich erhöht haben. Von den Elternbeiräten sei die neue Kostenkalkulation als „angemessen, moderat und nachvollziehbar“ akzeptiert worden, berichtete Seißler.

Die Krippengebühren steigen um 27 Euro, die Kindergartengebühren erhöhen sich bei einer Betreuungszeit bis sechs Stunden um 29 Euro. Zwischen sieben und zehn Stunden steigen die Gebühren deutlicher, gestaffelt von 38 bis 53 Euro. Das zweite Kind kostet jeweils fünf Euro weniger, das dritte Kind einer Familie und alle weiteren sind gebührenbefreit. Wobei der Bürgermeister betonte, dass die meisten Eltern für den Kindergarten ohnehin nichts zahlen, da die Gebühr bei einer Betreuungszeit bis sechs Stunden nach wie vor unter 100 Euro bleibt. Diesen Betrag zahlt der Freistaat Bayern für jedes Kind ab drei Jahren, die Eltern müssen nur den darüber hinausgehenden Anteil übernehmen. Das betrifft nach aktuellem Stand 114 von 199 Kindern. Daher seien die zusätzlichen Einnahmen für die Kommune ziemlich überschaubar, prognostizierte Seißler.