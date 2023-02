Königsmoos

Mit über 150 km/h durch Untermaxfeld geprescht

Plus Bürgermeister Heinrich Seißler hat zum Ergebnis der jüngsten Geschwindigkeitsmessung eine klare Meinung: "Da haut's mir den Vogel raus!"

„Eine Information, die ich mir nicht verkneifen kann“, kommentierte der Königsmooser Bürgermeister Heinrich Seißler die Geschwindigkeitsmessung, von der er den Gemeinderäten in ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend berichtete. Von 21. Dezember bis 10. Januar war der kommunale Smiley-Blitzer innerorts an der Kreuzung Pfalzstraße und Birkenstraße in Untermaxfeld aufgestellt. „Wir können keine Strafen verhängen, aber man weiß, wie viele gefahren sind, wie schnell und wann sie wie schnell gefahren sind“, erläuterte Heinrich Seißler das Prozedere. Das Ergebnis: In jenem Zeitraum über Weihnachten passierten rund 8520 Fahrzeuge die Kreuzung. Die Verstoßquote: 77 Prozent.

