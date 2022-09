Nach der Schule zum Mittagessen ins Schützenheim

Plus Nachdem sich der Stengelheimer Schützenverein auflöst und sein Vereinsheim nicht mehr benötigt, wird das Gebäude nun für die Mittagsbetreuung umfunktioniert.

„Unsere Mittagsbetreuung platzt aus allen Nähten“, kündigte Bürgermeister Heinrich Seißler einen Tagesordnungspunkt der jüngsten Königsmooser Gemeinderatssitzung an. Am Ende beschlossen die Räte, das ehemalige Schützenheim Stengelheim zu Räumen für die Mittagsbetreuung der Grundschule umzubauen.