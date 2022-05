Nachbarn geraten in Streit: Anzeige gegen einen 63-Jährigen

In einem Mehrfamilienhaus geraten ein Mann und eine Frau aneinander. Die Polizei muss eingreifen, der Mann wird festgenommen.

Am frühen Samstagnachmittag ist es zwischen einer 60-jährigen Frau und Königsmoos und ihrem 63-jährigen Nachbarn zu einem Streit gekommen. Beide wohnen im selben Haus. Den Grund des Streits teilte die Polizei nicht mit, doch im Verlauf des Wortgefechts bedrohte der Mann die Frau, weshalb die Polizei Strafanzeigen gegen den 63-Jährigen stellte und die Streitigkeiten zunächst schlichtete.

Gegen 17.20 Uhr kam es dann erneut zu einem Vorfall in dem Wohnhaus. Auch in diesem Fall bedrohte der Mann die Frau und warf ein Bild nach ihr. Weil er alkoholisiert und nicht einsichtig war, wurde er durch die eingesetzte Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen den Königsmooser laufen jetzt mehrere Ermittlungsverfahren. (nr)