Neuwahlen beim BKV: Sie halten die Erinnerung wach

Plus Wolfgang Glöckner bleibt Vorsitzender des Kreisverbands der Kameraden- und Soldatenvereinigung – allerdings nicht, weil er es unbedingt gewollt hätte.

Drei Jahre deckte die Jahresversammlung des Kreisverbands der BKV (Bayerische Kameraden- und Soldatenvereinigung) Oberbayern West ab, da coronabedingt eine Versammlungspause eingehalten worden war. Entsprechend übersichtlich hatten auch die Terminkalender des bisherigen und wiedergewählten Vorsitzenden Wolfgang Glöckner und seines ebenfalls im Amt bestätigten Vorstandskollegen ausgesehen. Glöckner kandidierte trotz hoher Arbeitsbelastung erneut, da sich kein Nachfolger gefunden hatte. „Ohne meinen funktionierenden Vorstand und die Unterstützung durch Kamerad Dieter Holdenried würde ich es nicht schaffen“, betonte er.