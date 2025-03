Radfahrer muss nach Unfall ins Krankenhaus gebracht werden

Ein verletzter Radfahrer und etwa 1100 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Vorfahrtsverstoßes, der sich am Freitagnachmittag um kurz nach 14.00 Uhr ereignet hat. Ein 45-jähriger Reichertshofer befuhr mit einem Rennrad die Neuburger Straße in Richtung Berg im Gau.

Radfahrer kollidiert in Königsmoos mit Auto

An der Kreuzung mit der Ludwigstraße übersah eine 50-jährige Karlshulderin, die mit ihrem Pkw in Richtung Pöttmes fuhr, den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Radfahrer, sodass dieser in die rechte Fahrzeugseite des Autos fuhr. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der 45-Jährige und zog sich laut Polizei mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. (AZ)