Radwege, Freiflächen-PV und DSL: Das passiert 2023 in Königsmoos

Rund 50 Kilometer Geh- und Radwege gibt es in Königsmoos. Auch im neuen Jahr werden sie die Gemeinde beschäftigen.

Plus In Königsmoos biegen im neuen Jahr einige Vorhaben in die entscheidende Phase. Mit dem Wohn-, Geschäfts- und Gesundheitspark Stengelheim wird voraussichtlich im Frühjahr begonnen.

Es ist ein unglaublich schöner Ausblick, den die Königsmooser Gemeinderäte vom Sitzungssaal ihres Rathauses mit seiner breiten Fensterfront aus genießen könnten. Eigentlich. Denn Zeit, um die famose Landschaft oder den derzeit das Rathaus zierenden Christbaum zu bewundern, haben die 16 Herren und eine Dame, die sich hier monatlich zusammenfinden, in der Regel nicht. Die Kommunalpolitik ruft. Und damit jede Menge Vorhaben, die Bürgermeister Heinrich Seißler auch fürs neue Jahr wieder in der Pipeline hat.

