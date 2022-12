Seltene Lahore-Tauben auf der Donaumoosschau

Die Taubenzüchter hätten bei ihrer Ausstellung in Untermaxfeld gerne mehr Besucher und Besucherinnen gesehen. Den Grund dafür sehen die Veranstalter am fehlenden Geflügel.

Mehr als 600 Tauben verschiedener Rassen und in allen möglichen Farbschlägen waren bei der 47. Donaumoosschau in der Donaumooshalle in Untermaxfeld am Wochenende zu sehen. Doch die Züchter blieben weitgehend unter sich, was Ausstellungsleiter Karl Hudler vor allem auf die abwesenden Zugpferde zurückführte. Denn zum wiederholten Male musste die Schau ohne Geflügel auskommen.

Geflügelschauen sind aufgrund der bundesweit und in Bayern aufgetretenen Vogelgrippe untersagt. Anstelle der 15 Enten, 71 Hühner, 291 Zwerghühner und 21 Wachteln, die von 31 Ausstellern gemeldet worden waren, zeigte der Geflügelzuchtverein (GZV) Donaumoos eine Plakatwand mit Fotos der Rassen, die eigentlich live zu sehen gewesen wären. Allein auf die Tauben bezogen zeigte sich Hudler dennoch zufrieden. „Es ist eine schöne Ausstellung mit guter Qualität der gezeigten Tiere“, meinte er.

Vorsitzender Heinrich Brand dankte Ausstellern, Preisrichtern, dem Königsmooser Gartenbauverein für den Schmuck der Halle und nicht zuletzt den rund 30 Ehrenamtlichen, die vom Aufbau der Schau bis zur Bewirtung der Besucherinnen und Besucher für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Schirmherr Georg Hirschbeck lobte das große Engagement der Verantwortlichen, „in Zeiten von Corona, Krieg und Energiekrise“ sei das besonders schwierig sowie die Jugendarbeit des GZV.

Sehr gute Ergebnisse erzielten die Taubenzüchter des GZV Donaumoos: Vorsitzender Heinrich Brand (v.l.) mit den Preisträgern Alwin Westermayer, Johann Kingl, Josef Haas, Kevin Seidel, Florian Bühler, Stefan Kneißl und Ausstellungsleiter Karl Hudler. Donaumoosbänder oder Landesverbandsehrenpreise erhielten auch (nicht im Bild) Herbert Knöferl, Peter Schlingmann, Ludwig Kerner, Peter Seitle und Otto Centmayer. Foto: Andrea Hammerl

Vier der fünf ausstellenden Jugendlichen erzielten für ihre Tiere die Bewertung „hervorragend“. Jonas Bolleininger erhielt für seine Mährischen Strasser im Farbschlag gelb einen Sonderehrenpreis des SV Strasser Bezirk 9 Donau-Lech, für Luca und Elias Baumgartl gab es sogar einen Landesverbandsjugendpreis und für Kevin Seidels Fränkische Trommeltauben weiß den Bezirksverbandsjugendpreis.

Neben der 45. Bezirkssonderschau der Strasser war der Donaumoosschau auch eine Sonderschau der Lahore-Tauben angeschlossen. „Die sieht man sehr selten, das ist wirklich etwas Besonderes“, sagte Hudler und bedauerte, dass so wenige Besucherinnen und Besucher gekommen waren und dieses Highlight verpassten. Stefan Heigemeir, Vorsitzender der Lahore-Tauben-Züchter Gruppe Süd, hatte sich in seinem Grußwort gewünscht, bei Vereinskollegen und Besuchern Interesse an diesem besonderen Hobby wecken zu können. „Wir Züchter stehen selbst auf der Roten Liste“, meinte Lahore-Züchter Helmut Bock aus Hemau. Verordnungen und Auflagen der Veterinärämter machten den Züchtern das Leben schwer. „Dabei erfüllen wir einen Generationenvertrag“, betonte er, „wir wollen, dass unsere Kinder das Geflügel nicht nur aus der Tiefkühltruhe kennen.“ Stefan Kneißl vom Strasser-Sonderverband erinnerte an den vor zwei Jahren verstorbenen Ehrenvorsitzenden Manfred Schatz, dem eine Voliere mit Strassertauben auf der Schau gewidmet war.