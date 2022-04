So steht es um die Finanzen der Gemeinde Königsmoos

Der Königsmooser Gemeinderat schnürt einen knapp 15 Millionen Euro umfassenden Etat für das Jahr 2022. Der Löwenanteil fließt in die Erschließung neuer Baugebiete.

Ein „top Haushalt“, hat Bürgermeister Heinrich Seißler die finanzielle Situation von Königsmoos kommentiert, mit der sich die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend beschäftigt haben. In Anbetracht der Unwägbarkeiten, die beispielsweise die Corona-Pandemie mit sich brachte, „haben wir das finanziell sehr gut überstanden“, so der Rathauschef weiter.

Um etwa 1,5 Millionen auf rund sechs Millionen Euro erhöhten sich die Rücklagen im Vergleich zum Vorjahr. Dem gegenüber steht ein Schuldenstand von circa 350.000 Euro, der laut Seißler „in ein, zwei Jahren bei null“ sein dürfte, in der Jahresrechnung 2021. Und der Rathauschef liefert auch die Begründung: „Wir wirtschaften schon seit vielen Jahren in Verwaltung und Gemeinderat sehr solide.“ Das soll auch so bleiben: „Wir werden uns das leisten, was notwendig ist; was wir brauchen, können wir finanzieren. Das ist mir wichtig“, versicherte er. „Nur nice-to-have“ brauche er nämlich nicht.

Königsmoos beschließt 15 Millionen Euro schweren Haushalt

Der Plan für das Haushaltsjahr 2022 schließt in den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit rund 9,35 Millionen, im Vermögenshaushalt mit 5,41 Millionen Euro. Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 wurden im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Rund 5,4 Millionen betragen die Investitionen im Vermögenshaushalt. Besonders tief in die Tasche greifen muss die Gemeinde für die Erschließung der Neubaugebiete mit rund 1,8 Millionen Euro, Asphalterneuerungen an den Gehwegen mit 250.000 Euro, Beschaffungen für den Bauhof mit 300.000 Euro, den Dorfladen mit etwa 390.000 Euro sowie für einen neuen Eingang und die Parkplatzumgestaltung am Kindergarten mit 360.000 Euro. Für die Heizung in Rathaus, Bauhof und Bungalow sind 270.000 Euro gelistet, für eine Anzahlung zum Feuerwehrfahrzeug Obermaxfeld 150.000 Euro und für Grunderwerb 700.000 Euro.

Etwa 1,6 Millionen Euro werden der Rücklage in diesem Jahr voraussichtlich entnommen, wodurch sie sich auf 4,4 Millionen verringern dürfte. Die Einkommensteuerbeteiligung erhöht sich auf rund 3,3 Millionen Euro, wobei sich freilich die weltpolitische wie auch die Corona-Lage auf die Arbeitsplätze auswirken; die Schlüsselzuweisung steigt auf 1,56 Millionen und die Kreisumlage bleibt mit 2,6 Millionen Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Gemeinde Königsmoos gibt 1,8 Millionen Euro für Bauland aus

Langfristig stehen auch noch der Breitbandausbau für die bislang unterversorgten Gemeindebereiche oder die Erweiterung der Kläranlage in Karlshuld auf der Königsmooser Agenda. Voraussichtlich im Mai wird der Gesundheits- und Gewerbepark auf den Weg gebracht. So viel steht für Bürgermeister Heinrich Seißler jedenfalls fest: „Es wird uns nicht langweilig.“ Und er findet: „Wir können guten Mutes in die Zukunft blicken.“