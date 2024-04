Jugendliche besteigen Schule in Stengelheim - ein Verdächtiger ist 14

Mehrere Jugendliche besteigen das Gebäude der Königsmooser Grundschule in Stengelheim. Die Polizei ermittelt unter anderem einen 14-jährigen Tatverdächtigen.

Mehrere Jugendliche haben am Samstag gegen 17.15 Uhr das Schulgebäude der Grundschule Königsmoos in der Neuburger Straße in Stengelheim bestiegen. Mehrere Zeugen konnten den Vorfall beobachten, woraufhin sie die Polizei verständigten. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten sich die Jugendlichen bereits entfernt.

Schule in Stengelheim bestiegen: Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch

Inwieweit ein Schaden entstanden ist, ist laut Polizeiangaben derzeit noch nicht bekannt. Ein 14-jähriger Tatverdächtiger aus Königsmoos konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Gegen mindestens drei weitere Personen wird wegen Hausfriedensbruch ermittelt. (AZ)