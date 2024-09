Kirchenorgel bleibt stumm: Königsmoos findet keinen neuen Organisten

Fast die Hälfte seines Lebens saß Maximilian Brunner nahezu jedes Wochenende an der Orgel, in der Regel jeweils zwei- bis dreimal, da er in allen drei Königmooser Pfarreien als Organist fungierte. Jetzt verlegt der 25-jährige gebürtige Stengelheimer seinen Lebensmittelpunkt endgültig nach Regensburg, wo er bereits studiert und mit dem Bachelor in Kirchenmusik und dem Master in Musikwissenschaft abgeschlossen hat. Ein Nachfolger für Königsmoos hat sich bislang nicht gefunden, obwohl er seine Pläne bereits vor einem Jahr kommuniziert hat, einen Lehrauftrag an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik (HFKM) anzunehmen und parallel an der Uni Regensburg zu promovieren.

Andrea Hammerl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis