Königsmoos

17:44 Uhr

Testphase beschlossen: In Königsmoos kommen mehr LED-Lampen

Probeweise werden in Königsmoos drei Straßenlampen mit LED-Leuchten bestückt, das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung beschlossen.

Plus In Königsmoos müssen die Lampen der Straßenlaternen erneuert werden. In diesem Zug will man neue Leuchtmittel testen.

Von Ute De Pascale Artikel anhören Shape

Neue Leuchtmittel oder doch bei den alten Lampen bleiben? Diese Frage beschäftige jüngst die Königsmooser Gemeinderäte. Eine längere Debatte gab es in der von Zweitem Bürgermeister Marco Stemmer geleiteten Sitzung des Gremiums zur LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung. Am Ende entschloss man sich, erst einmal drei Lampen zu testen.

Carolin Kaiser von der Bayernwerk Netz GmbH erläuterte die Umrüstung auf LED samt Kosten und Fördermöglichkeiten. 560 Leuchten sind im Gemeindegebiet derzeit im Einsatz, 488 Brennstellen sind mit Natriumdampf-Hochdrucklampen bestückt, 72 bereits mit LED ausgestattet. Nun sollen 487 Leuchten durch Austausch des Leuchtenkopfs umgerüstet werden, abzüglich einer Förderung in Höhe von 25 Prozent für 419 der Leuchten würden sich die Kosten auf rund 239.000 Euro belaufen. Pro Jahr könnten 94.000 Kilowattstunden – 75 Prozent – eingespart werden. Bei den Stromkosten ist eine Einsparung von circa 38.250 Euro – ausgehend von einem Strompreis von circa 40 Cent – zu erwarten. Auch die Wartung würde günstiger, um etwa 2560 Euro. Alles in allem habe sich die Umrüstung "in 7,7 Jahren amortisiert“, rechnete Kaiser vor. Die Leuchtfarbe wäre mit 3000 Kelvin warmweiß, laut Kaiser "ein gutes Mittelmaß zwischen Effizienz und Naturschutz“. Zwischen 22 und 5 Uhr solle auf 50 Prozent gedimmt werden - was das menschliche Auge jedoch nicht unbedingt so wahrnehme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen