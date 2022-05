Königsmoos

Topthema Donaumoos-Renaturierung: Königsmooser fordern Infoveranstaltung

Das Wasser im Donaumoos spielte in der jüngsten Bürgerversammlung in Königsmoos eine große Rolle. Wichtig sei, dass die Wasserverbände auch künftig das Recht haben, die Gräben zu räumen, hieß es in der Versammlung.

Königsmooser fordern auf der Bürgerversammlung eine Infoveranstaltung zum Thema Wiedervernässung des Donaumooses. Auch Verkehrsthemen beschäftigen die rund 60 Teilnehmer.

Von Ute De Pascale

Neben Verkehrsthemen lag den Königsmoosern bei ihrer jüngsten Bürgerversammlung vor allem ein Thema am Herzen: die Wiedervernässung des Donaumooses. So viel stand schnell fest: Eine Infoveranstaltung tut Not.

