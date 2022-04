Unfall in Stengelheim: Drei Autos krachen zusammen

Wegen eines missachteten Stop-Schilds sind in Stengelheim drei Autos zusammengeprallt. Vier Personen wurden verletzt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Im Kreuzungsbereich der Neuburger Straße in Stengelheim ist es am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Einen der Insassen musste die Feuerwehr mit technischem Gerät befreien. Insgesamt wurden laut Polizei drei Personen verletzt.

Unfall in Stengelheim: Rettungshubschrauber im Einsatz

Wie die Polizei mitteilt, kam eine 72-Jährige aus der Kehrhofstraße in Richtung Rosenstraße. An der Kreuzung zur Neuburger Straße missachtete sie offenbar ein Stop-Schild und fuhr in die Kreuzung. Daraufhin prallten zwei Fahrzeuge, die auf der Neuburger Straße in jeweils unterschiedliche Richtungen unterwegs waren, gegen das Auto der 72-Jährigen.

Diese wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Ingolstadt gebracht. Die beiden anderen beteiligten Fahrer kamen leicht verletzt ins Neuburger Krankenhaus. Eine Beifahrerin blieb unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden. Der betroffene Kreuzungsbereich war zwischenzeitlich teilweise gesperrt. (ands, vifogra)