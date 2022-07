Zwei Radfahrer stoßen in Untermaxfeld zusammen

Ein 82-Jähriger fuhr in Untermaxfeld ohne zu bremsen auf den Radweg. Eine 53-jährige aus Königsmoos schaffte das nicht mehr ganz. Deshalb stürzten beide.

Einen Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrradfahrern musste die Polizei in Königsmoos aufnehmen.

Es war am Montag gegen 16.30 Uhr, als ein 82-jähriger Neuburger mit seinem E-Bike in Untermaxfeld von der Adrian-von-Riedl-Straße nach links auf den Radweg an der Pfalzstraße einbiegen wollte, um dort weiterzufahren. Für ihn galt das Zeichen „Vorfahrt achten“. Zur gleichen Zeit befuhr eine 53-jährige Königsmooserin mit ihrem Fahrrad den Radweg in Richtung Stengelheim.

Der 82-Jährige fuhr in Untermaxfeld ohne zu bremsen auf den Radweg, wo eine 53-Jährige nicht mehr ausweichen konnte

Da der 82-Jährige, wie die Polizei mitteilt, ohne zu Bremsen auf den Radweg einfuhr, musste die Königsmooserin ausweichen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern, wobei beide gestürzt sind. Der 82-Jährige musste mit dem Rettungsdienst mit Schürfwunden und Prellungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Königsmooserin wurde am Fuß leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrrädern beträgt rund 250 Euro. (AZ)