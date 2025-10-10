45-Jährige schlägt 24-Jährige mit Flasche

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Freitag in den frühen Morgenstunden vor einem Lokal in der Luitpoldstraße in Eichstätt. Gegen 3.30 Uhr wurde bei der Polizei mitgeteilt, dass soeben vor der Gaststätte eine Körperverletzung im Gange sei. Vor Ort konnte eine 24-Jährige mit einer Platzwunde und einer Beule im Gesicht festgestellt werden, teilt die Polizei mit. Die 24-Jährige gab an, dass sie von einer anderen Frau mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen wurde. Die Täterin konnte kurze Zeit später von einer Streifenbesatzung im näheren Umfeld festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um 45-jährige Frau. Diese verneinte ihre Tatbeteiligung. Beide Frauen waren stark alkoholisiert und haben sich angeblich zufällig kennengelernt. Den Grund der Schlägerei sollen die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergeben. Gegen die Täterin wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen der Körperverletzung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichstätt zu melden. Telefonnummer: 08421/9770-0. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!