Körperverletzung in Eichstätt: Frau schlägt mit Flasche auf 24-Jährige ein

Eichstätt

45-Jährige schlägt 24-Jährige mit Flasche

In Eichstätt kam es vor einem Lokal zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen, die unter Alkoholeinfluss standen. Was ist passiert?
    • |
    • |
    • |
    In Eichstätt hat eine Frau eine andere mit einer Flasche verletzt.
    In Eichstätt hat eine Frau eine andere mit einer Flasche verletzt. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Freitag in den frühen Morgenstunden vor einem Lokal in der Luitpoldstraße in Eichstätt. Gegen 3.30 Uhr wurde bei der Polizei mitgeteilt, dass soeben vor der Gaststätte eine Körperverletzung im Gange sei. Vor Ort konnte eine 24-Jährige mit einer Platzwunde und einer Beule im Gesicht festgestellt werden, teilt die Polizei mit. Die 24-Jährige gab an, dass sie von einer anderen Frau mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen wurde. Die Täterin konnte kurze Zeit später von einer Streifenbesatzung im näheren Umfeld festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um 45-jährige Frau. Diese verneinte ihre Tatbeteiligung. Beide Frauen waren stark alkoholisiert und haben sich angeblich zufällig kennengelernt. Den Grund der Schlägerei sollen die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergeben. Gegen die Täterin wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen der Körperverletzung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichstätt zu melden. Telefonnummer: 08421/9770-0. (AZ)

