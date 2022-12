Kösching

10:06 Uhr

56-Jähriger randaliert an Weihnachten: Polizeieinsatz in der Kirche

Ein 56-Jähriger hat am ersten Weihnachtsfeiertag in der Kirche in Kösching randaliert. Daraufhin rief der Pfarrer die Polizei.

Artikel anhören Shape

Ein 56-Jähriger hat am ersten Weihnachtstag in der Kirche in Kösching randaliert. Dann rief der Pfarrer die Polizei.

Am Sonntag, 25. Dezember, haben unbekannte Passanten in Kösching den Pfarrer darauf aufmerksam gemacht, dass ein 56-Jähriger aus Ingolstadt in der Kirche randaliert. Der Pfarrer verständigte daraufhin die Polizei. Durch die eingesetzten Beamten konnten weitere Beschädigungen unterbunden werden, heißt es im Polizeibericht. Randale an Weihnachten: Polizei Ingolstadt sucht nach Zeugen Der Ingolstädter, der sich in einem psychisch labilem Zustand befunden haben soll, kam im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung. Der Sachschaden beläuft sich auf laut Polizei auf rund 600 Euro. Zeugen, insbesondere die Passanten, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 bei der Polizei Ingolstadt zu melden. (AZ)

Themen folgen