Auto erfasst frei laufenden Hund: Polizei sucht Zeugen

Ein Mann aus Kösching hat mit seinem Auto einen frei laufenden Hund angefahren. Das Tier verschwand danach einfach im Wald. Wurde es verletzt?

Ein Winterdienst-Mitarbeiter meldete Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Stammham und Bettbrunn im Landkreis Eichstätt einen frei laufenden Hund, der sich nicht einfangen ließ, sondern in Richtung Bettbrunn davonlief. Kurz darauf wurde der Hund vom Auto eines Köschingers erfasst, der auf der Kreisstraße in Richtung Bettbrunn unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Hund in das dortige Waldgebiet. Ob er verletzt wurde, ist nicht bekannt, heißt es im Polizeibericht. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Hund war etwa kniehoch und hatte schwarzes Fell mit weißen Pfoten. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (AZ)