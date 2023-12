Betrunkener Mann greift Ehefrau mit Messer an

In Kösching ist ein betrunkener 46-Jähriger an Weihnachten mit einem Messer auf seine Frau losgegangen. Er verfehlte sie zwar, doch dann bewaffnete er sich erneut.

In Kösching kam es am Montag gegen 1 Uhr zu einem Fall von häuslicher Gewalt. Ein betrunkener 46-Jähriger stach mit einem Messer in Richtung seiner Ehefrau, verfehlte diese aber glücklicher Weise. Mehrere ebenfalls anwesende Angehörige konnten den Mann von weiteren Angriffen abhalten und ihm das Messer abnehmen, berichtet die Polizei. Im weiteren Verlauf bewaffnete sich der aufgebrachte Mann mit einer abgebrochenen Flasche und erwartete so die verständigten Polizeibeamten. Die Einsatzkräfte überwältigten den 46-Jährigen, nahmen ihm die abgebrochen Flasche ab und brachten ihn zur Ausnüchterung in polizeilichen Gewahrsam. Bei dem Vorfall wurde nur der deutlich alkoholisierte Täter leicht verletzt. Alle anderen beteiligten Personen blieben unverletzt. Von polizeilicher Seite werden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (AZ)