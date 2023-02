Drei Verletzte beim Faschingstreiben in Kösching

Die Narren in Kösching haben beim Umzug und anschließenden Faschingstreiben überwiegend friedvoll gefeiert. Dennoch gab es drei Verletzte.

Der Köschinger Faschingsumzug mit anschließendem Faschingstreiben auf dem Marktplatz verlief aus polizeilicher Sicht relativ friedlich. Allerdings wurden auch drei Körperverletzungsdelikte angezeigt. In einem Fall erlitt eine Person Platzwunden am Kopf und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Bei den beiden anderen Fällen wurden die Geschädigten jeweils nur leicht verletzt. Die Polizei Ingolstadt ermittelt in allen Fällen. (AZ)