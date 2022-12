Gasaustritt in der Raffinerie: Einsatz bei Gunvor

In der Gunvor-Raffinerie bei Ingolstadt ist es zu einem Gasaustritt gekommen. Aktuell sind Einsatzkräfte vor Ort.

Am Montag gegen 12.50 Uhr gab es in der Gunvor-Raffinerie in Ingolstadt in der Sulfreenanlage eine Undichtigkeit, bei der Gas ausgetreten ist. Das teilte das Unternehmen mit. Das Einsatzpersonal der Raffinerie habe unmittelbar nach den vorgegebenen Alarmplänen gehandelt, heißt es in der Mitteilung.

Die Werkfeuerwehr von Gunvor ist vor Ort

Die Werkfeuerwehr ist vor Ort, externe Einsatzkräfte sowie die zuständigen Behörden wurden informiert. Die Ursache des Ereignisses ist noch nicht bekannt. Nach Auskunft der Polizei wurde niemand verletzt, eine Gefahr für die Bevölkerung besteht ebenfalls nicht. Weitere Informationen folgen. (AZ)