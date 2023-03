Zwei Autos stoßen zusammen: Karlshulder verletzt sich schwer

Zwischen Großmehring und Kösching sind Mittwochmorgen zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Auch ein 55-Jähriger aus Karlshuld war an dem Unfall beteiligt.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen wurde ein Mann schwer und eine Frau leicht verletzt. Ein 55-Jähriger aus Karlshuld fuhr gegen 7.55 Uhr mit seinem Auto auf der Großmehringer Straße von Großmehring kommend in Fahrtrichtung Kösching. Zur gleichen Zeit war eine 53-Jährige aus Kösching mit ihrem Auto auf dieser Straße entgegengesetzt aus Fahrtrichtung Kösching unterwegs. Kurz nach der Abzweigung zur Staatsstraße 2335 geriet der 55-Jährige mit seinem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Auto der Frau, das nach dem Zusammenstoß gegen die Leitplanke geschleudert wurde.

Autounfall bei Kösching: 45.000 Euro Schaden

Wie die Polizei berichtet, zog sich der Karlshulder bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zu, die Köschingerin wurde leicht verletzt. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden totalbeschädigten Fahrzeuge wurden mit Abschleppdiensten von der Unfallstelle geborgen. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei insgesamt auf rund 45.000 Euro. Die Fahrbahn wurde durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt, die Reinigung erfolgte durch den Kreisbauhof Beilngries. Die Absicherung der Unfallstelle erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Kösching, die mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für insgesamt ungefähr 1,5 Stunden gesperrt. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen. (AZ)