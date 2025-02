Nach dem Faschingsumzug flogen die Fäuste

Am Sonntag kam es nach dem Faschingsumzug in Kösching zwischen 17.15 und 21 Uhr zu mehreren Schlägereien. So schlugen ein 19- und ein 20-Jähriger mit Fäusten aufeinander ein, auch ein 17- und ein 16-Jähriger waren nach einem Streit körperlich aneinander geraten.

Bei den Schlägereien in Kösching waren die Beteiligten zumeist betrunken

Ein weiterer Vorfall wurde laut Polizei von einer 53-jährigen Frau angezeigt; sie hatte offenbar von einer 36-Jährigen einen Fußtritt in den Brustbereich bekommen. Bei zwei weiteren Delikten wurden die Geschädigten von bislang unbekannten Tätern geschlagen. Der genaue Tathergang muss noch ermittelt werden. Die Geschädigten zogen sich leichte Verletzungen zu, zudem waren die Beteiligten bei den meisten Delikten alkoholisiert. (AZ)