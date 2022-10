Zehnjähriger Fahrradfahrer kollidiert mit einem Auto

Der Junge ist mit seinem Fahrrad in Kösching unterwegs. Er stößt mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und bleibt unverletzt.

Glücklicherweise unverletzt blieb ein zehnjähriger Junge, der in Kösching mit einem Auto kollidiert ist. Der Zehnjährige aus dem Landkreis Eichstätt war am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Großmehringer Straße ortsauswärts unterwegs; vor ihm fuhr ein 32-jähriger Autofahrer. Wie die Polizei mitteilt, wollte das Kind die Straße überqueren und wechselte deshalb unvermittelt hinter dem Auto auf die linke Fahrbahnseite. Eine entgegenkommende 46-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Eichstätt konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß: Der Junge kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto und stürzte anschließend zu Boden. Hierbei blieb er unverletzt, eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. (AZ)