Zwei Autos stoßen frontal zusammen: Kleinkinder an Bord

In der Nähe von Kösching sind zwei Autos miteinander kollidiert. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Doch was passierte mit den beiden Kleinkindern im Auto?

Am Donnerstag gegen 17.40 Uhr fuhr ein 56-jähriger Mann aus Lauf mit seinem Renault die Großmehringer Straße in Richtung Kösching. Zeitgleich fuhr im Gegenverkehr eine 31-jährige Köschingerin mit ihrem BMW ebenfalls die Großmehringer Straße entlang. Im BMW befanden sich ein eineinhalbjähriges Kleinkind und ein vier Wochen alter Säugling. Aus Unachtsamkeit kam der Renault auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem BMW. Dadurch wurde der Fahrer und die Fahrerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Kleinkinder blieben unverletzt, berichtet die Polizei. Der Vater kam zur Unfallstelle und kümmerte sich um diese. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 35.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße EI 37 für 1,5 Stunden vollgesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Kösching war zur Unterstützung und Verkehrslenkung mit 25 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

