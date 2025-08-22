15-jähriger Ingolstädter stürzt nach Zusammenstoß – Pedelecfahrer flüchtet nach Unfall

Ein 15-Jähriger aus Ingolstadt ist am Mittwochabend auf dem Radweg in Haunwöhr mit einem Pedelecfahrer zusammengestoßen und hat sich dabei leicht verletzt.

Ingolstadt: Radfahrer kollidiert mit Pedelec – E-Bike-Fahrer flüchtet vom Unfallort

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, war der Jugendliche gegen 19.20 Uhr mit seinem Rennrad auf dem parallel zum Baggerweg verlaufenden Radweg in Richtung Hundszell unterwegs. Ein entgegenkommender Mann auf einem schwarzen Pedelec bog unmittelbar vor ihm nach links in Richtung Baggerweg ab. Der 15-Jährige prallte daraufhin gegen das Heck des Pedelecs, beide Radfahrer stürzten. Während sich der Jugendliche leicht verletzte und sein Rad beschädigt wurde, setzte der etwa 30 Jahre alte Pedelecfahrer nach einem kurzen Wortwechsel seine Fahrt mit einer Begleiterin in Richtung Donau fort. Der Schaden am Rennrad beläuft sich auf rund 300 Euro.

Nach Unfall mit Pedelec: Verkehrspolizei Ingolstadt sucht Zeugen

Die Verkehrspolizeiinspektion bittet mögliche Zeugen, die zur Unfallzeit am Baggerweg oder in der Nähe unterwegs waren, sich unter Tel. 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)