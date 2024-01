Ambitionierter Zeitplan der THI für den Campus macht Neuburg Druck

Plus Die THI macht beim Ausbau des Neuburger Campus Tempo. Jetzt muss auch die Stadt Gas geben, um diese Chance auf Stadtentwicklung maximal auszuschöpfen.

Es war ein Moment, in dem man sich wünscht - nur für einen Tag - die Uhr um fünf oder sechs Jahre nach vorn zu drehen: zu einem Tag im Mai 2029 oder vielleicht wird es auch 2030. Dann, wenn Studierende über den fertig gestellten, grünen Campus Neuburg flanieren, in den Gängen der lichtdurchfluteten Neubauten zusammenstehen, auf den Stufen des Hochschulplatzes sitzen oder konzentriert im Hörsaal Richtung Professor blicken. Oder einfach einen kleinen Einblick erhaschen, wenn auf der Campus-Wiese ein Open-Air Kino stattfindet und Studenten mit dem Fahrrad Richtung Innenstadt abbiegen.

Die Stadt Neuburg und der Landkreis müssen gemeinsam Lösungen für das Parkplatzproblem am Campus finden

Ja, es ist eine goldene Vision für Neuburg, die THI-Präsident Walter Schober am Mittwoch via Beamer an die Wand geworfen hat: Modern, nachhaltig, niveauvoll und mit so viel Zukunftsmusik hinterlegt, was auf diesem Fundament alles entstehen kann. Der Freistaat investiert mächtige 100 Millionen Euro - vermutlich werden es mehr. Und die Stadt hat in einer bisher schäbigen Ecke der Stadt plötzlich den Ausblick auf einen grundlegenden Neuanfang für ein Wissensquartier, das Akademiker und Akademikerinnen aus nah und fern anlockt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

