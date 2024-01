Ausgliederungen an Klinik: An diesen Versprechen wird Ameos gemessen

Plus Beschäftigte der Neuburger Klinik sind besorgt über Ausgliederungen. Nun liegt es an Ameos, eine Zweiklassengesellschaft innerhalb der Belegschaft zu verhindern.

Der Erfolg eines Krankenhauses hängt nicht nur an Ärzten und Pflegerinnen. Es braucht etwa eine Verwaltung, eine Küche, Techniker und viele mehr - ohne sie würde auch im Neuburger Krankenhaus nichts laufen. Beschäftigte aus diesen Bereichen sind künftig jedoch nicht mehr vor Ort angestellt. Klinik-Betreiber Ameos gliedert sie in andere Gesellschaften aus, was Beschäftigte besorgt - nicht ohne Grund.

Natürlich braucht es effiziente Strukturen, um ein Krankenhaus zu betreiben, gerade in diesen Zeiten. Das Bestreben von Ameos, Kosten zu drücken, ist deshalb wirtschaftlich nur verständlich. Persönlich geht den Betroffenen aber natürlich ein Stück Nähe und Vertrauen zum Arbeitgeber vor Ort verloren. Die Verantwortlichen werden nun an ihren Versprechen gemessen, die sie im aktuellen Gespräch mit unserer Redaktion gegeben haben. Demnach soll nach einer Ausgliederung niemand schlechter dastehen als vorher.

