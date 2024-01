Bauernprotest in der Region Neuburg-Ingolstadt: Das war absolut in Ordnung

Plus Im Vorfeld waren die Sorgen groß, die Demo-Aktionen der Landwirte könnten eskalieren. In der Region 10 verlief ohne Zwischenfälle. Das tut gut.

Mit einer enormen Beteiligung verliefen die Bauernproteste am Montagvormittag in der Region 10. Wenn 1600 Traktoren unterwegs sind, dann stehen diese für 1600 Landwirte samt Familien und Freunden. Eine enorme Zahl an Menschen, die sich gegen die Agrarpolitik der Ampel stellen. Die ihrem Ärger mit klaren Worten und mit unmissverständlichen Botschaften auf ihren großformatigen Schildern Luft machten. Sie haben die Nase voll, fühlen sich gegängelt und missverstanden. Es geht also ans Eingemachte - umso erfreulicher, dass der Vormittag friedlich und ohne Zwischenfälle verlief.

59 Bilder Der Bauernprotest in der Region 10 in Bildern Foto: Winfried Rein

Natürlich blieb der ein oder andere Autofahrer stecken, doch das große Verkehrschaos in unserer Region blieb aus. Schüler konnten zum Unterricht, Arbeitnehmer an ihren Schreibtisch, Rettungswagen wurden durchgelassen und auch für reguläre Autofahrer wurde gelegentlich eine Gasse gebildet und sie konnten weiterfahren. Im Einvernehmen mit den Behörden, der Polizei und in gegenseitigem Verständnis für das, was möglich und vertretbar ist, konnten die Bauern dennoch ein eindrucksvolles Zeichen für ihre Anliegen setzen.

