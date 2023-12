Brücken in Neuburg: Das Hin und Her ist Bürgern nicht mehr zu vermitteln

Plus Die neuerliche Kehrtwende des Neuburger Stadtrats stellt die Brückenplanungen einmal mehr auf den Kopf. Die Stadtpolitiker brauchen endlich einen klaren Fahrplan.

Zweite Donaubrücke, Fußgängerbrücke mit oder ohne Rettungszufahrt, Anbau an die Elisenbrücke - so langsam verliert man den Überblick, was die Verantwortlichen in Neuburg mit ihren Wegen über die Donau vorhaben. Nach der neuerlichen Kehrtwende des Stadtrats muss die Frage erlaubt sein, ob die Stadtpolitiker selbst noch genau wissen, welche Vorhaben ihnen wie wichtig sind.

Hin und Her bei den Brücken in Neuburg: Ja was denn nun?

Nur drei Wochen, nachdem der Stadtrat sich nach intensiven Diskussionen auf einen Standort für die Fußgänger- und Radfahrerbrücke festgelegt hatte, ist alles wieder anders. Jetzt möchte die Mehrheit des Gremiums zuerst die weitere Entwicklung zur zweiten Donaubrücke abwarten, und auch eine Erweiterung der Elisenbrücke ist im Gespräch. Man ist geneigt zu fragen: Ja was denn nun? Dieses Hin und Her ist den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr zu vermitteln.

