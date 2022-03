Bürgerentscheid: Ergebnis ist ein Vertrauensbeweis der Bürger

Plus Die Hürde ist genommen, Gemeinde und Post dürfen das Verfahren für ein Paketzentrum weiter vorantreiben. Doch für die Gemeinde beginnt die eigentliche Arbeit jetzt.

Mit solch einem klaren Ergebnisse hatte Bürgermeister Thomas Mack nicht gerechnet: Die Mehrheit der Bürger aus der Gemeinde Weichering möchte, dass das Post-Projekt weiter verfolgt wird. Die Warnungen seitens der Gegner im Hinblick auf Verkehr, Lärm und Co. haben offenbar nicht das kollektive Gefühl der Weicheringer getroffen. Die Argumente der Gemeindevertreter bzw. deren Haltung zu dem Thema waren wohl mehr Menschen näher als die Befürchtungen der Kritiker.