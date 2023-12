Contra-Kommentar: Gendern führt nicht zur Gleichberechtigung

Plus Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist wichtig und noch lange nicht dort, wo sie sein sollte. Doch ein Weg dorthin führt nicht über eine erzwungene Anpassung der Sprache.

Sprache unterliegt einem ständigen Prozess, Wörter und Grammatik ändern und entwickeln sich. Nicht umsonst gibt es jedes Jahr eine neue Auflage des Dudens. Doch es darf nicht sein, dass Sprache, die natürlichste Fähigkeit des Menschen, mit erzwungenen neuen Wortschöpfungen, Punkten, Unterstrichen und Co. verhunzt wird. Ja, die Gleichberechtigung der Geschlechter ist wichtig, erstrebenswert. Aber auch noch lange nicht dort, wo sie sein sollte. Hier muss noch viel passieren. Doch ein Weg dorthin führt nicht über eine erzwungene Anpassung der Sprache.

Natürlich bestimmt die Sprache das Bewusstsein. Wenn etwa von Ärzten die Rede ist, dürften viele wohl im ersten Moment einen weißen Mann im weißen Kittel vor dem inneren Auge sehen. Doch gemeint ist mit Ärzten die Gruppe, die diesen Beruf ausübt, und es sagt nichts über das Geschlecht aus. So ist es mit den meisten Wörtern, die deutsche Sprache ist nun einmal sehr maskulin geprägt. Doch hier handelt es sich um das maskuline Geschlecht im Sinne der Grammatik und das hat rein gar nichts mit dem biologischen zu tun.