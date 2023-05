Das Aus der Leerstandsmanagerin ist für Neuburg ein Verlust

Plus Leerstandsmanagerin Ilona Dischner hat Neuburg gutgetan, jetzt läuft ihr Vertrag aus. Die Verantwortlichen sollten sie in der Stadt halten. Ein Kommentar.

Das Aus für die neue Leerstandsmanagerin in Neuburg kommt alles andere als überraschend. Der Vertrag von Ilona Dischner, die seit Oktober beim Stadtmarketing arbeitet, war von vornherein bis Ende Juni befristet, weil das entsprechende Förderprogramm ausläuft. Diese Bedingungen waren allen Beteiligten klar.

Mit Blick auf die vergangenen Monate muss man festhalten: Dischner hat Neuburg gutgetan. Die 33-Jährige beackerte ihre Projekte mit großem Engagement und brachte dicke Brocken zum Abschluss, beispielsweise eine neue Leerstandsplattform. Dank eines unverbrauchten, kritischen Blicks von außen scheute sie nicht davor zurück, kontroverse Themen anzugehen, etwa die aus ihrer Sicht zu kurzen Öffnungszeiten an Samstagen oder Kunden-Frequenzmessungen mithilfe von Handydaten.