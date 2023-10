Das Aus für Matthias Enghuber ist ein Verlust für die Region Neuburg

Plus Die Wahlschlappe von Matthias Enghuber (CSU) ist eine herbe Enttäuschung für den Neuburger und ein Verlust für die Region. Doch sein Aus im Landtag bietet neue Chancen.

Matthias Enghuber hat seinen Sitz im Landtag verloren. Diesen Schock müssen der 39-jährige CSU-Politiker und seine Partei erst einmal verarbeiten. Nach seiner ersten Legislaturperiode in München dürften viele Christsoziale davon ausgegangen sein, dass Enghuber seine politische Karriere in der Landeshauptstadt fortsetzen kann. Umso länger waren die Gesichter bei allen Beteiligten am Sonntagabend. Neuburg-Schrobenhausen ist bayernweit nur einer von zwei Stimmkreisen, in denen sich die Freien Wähler durchsetzen. Diese Wahlschlappe ist eine herbe persönliche Enttäuschung für Enghuber, aber auch ein Verlust für die Region.

Mit ihm und Roland Weigert war Neuburg-Schrobenhausen zuletzt mit zwei Abgeordneten im Landtag vertreten. Künftig wird sich dort nur noch Wahlsieger Weigert (FW) um die regionalen Belange kümmern. Mit Enghuber verlieren Bürgerinnen und Bürger einen engagierten Politiker, der sich Zeit für die Probleme vor Ort nimmt. Inwieweit Weigert, der als Wirtschaftsstaatssekretär - und möglicherweise bald Minister - viele internationale Kontakte knüpft, diesen Service bieten kann, ist fraglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen