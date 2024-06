Das Brückenkollektiv gehört in den Kanon der Neuburger Kultur

Plus Nach der Auszeichnung mit dem Staatspreis sollte die Stadt ihre Haltung gegenüber dem Brückenkollektiv überdenken. Warum dieses angespannte Verhältnis?

Wo liegt eigentlich das Kernproblem im chronisch angespannten Verhältnis zwischen Stadt und Brückenkollektiv? Natürlich haben Anfängerfehler wie die beantragte Mondsumme von 25.000 Euro ohne konkreten Verwendungszweck, noch dazu nicht in eine bürokratische Antragsversion gegossen, eine willkommene Steilvorlage geliefert, um eine Wiederholung der Kunsthalle in diesem Jahr halbwegs elegant ins Leere laufen zu lassen. Ganz schön dreist und frech sei das gewesen, hieß es.

Einfach wie Kai aus der Kiste auftauchen und vom bereits kleiner gewordenen Kulturkuchen Neuburgs auch noch ein beträchtliches Stück haben wollen? Ja wo kämen wir denn da hin!