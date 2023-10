Das Finale des Wahlkrimis in Neuburg-Schrobenhausen steht noch bevor

Plus Ist ein Ministeramt für Roland Weigert realistisch? Die kommenden Tage werden für den Freien Wähler aufreibend. Barbara Wild erklärt in ihrem Kommentar, warum.

Der Wahlsonntag wird in die Geschichtsbücher des Landkreises eingehen. Wahrlich historisch war das Ergebnis des Kopf-an-Kopf-Rennens um das Direktmandat im Stimmkreis 125: Seit 1972 hat erstmals nicht die Union gewonnen, sondern ein Mitglied der Freien Wähler. Es war ein Wahlkrimi - und er ist noch nicht zu Ende.

Es wird für Roland Weigert (FW), der seit 8. Oktober um etwa 22 Uhr als künftiger Stimmkreisabgeordneter feststeht, die wichtigste Phase seiner politischen Karriere. Sein anfangs übermütig erscheinendes Ziel, einen Ministerposten im bayerischen Kabinett zu erhalten, scheint plötzlich zum Greifen nah. Dass seine Ausgangslage so gut sein wird - neben Hubert Aiwanger mit dem einzigen Direktmandat für die Freien Wähler in Bayern - hat ihn am Ende vielleicht wirklich überrascht. Sein Kalkül aber war es immer gewesen - nicht gegen seinen Mitbewerber, sondern für sich selbst.

