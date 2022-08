Das Hin und Her um die Monheimer Kreuzung wirkt etwas hilflos

Es ist gut, dass die Verantwortlichen schnell auf den Stau in der Ingolstädter Straße reagieren. Trotzdem hinterlässt das Hin und Her um die Monheimer Kreuzung einen etwas hilflosen Eindruck.

Die Zustände, die seit Donnerstag in der Ingolstädter Straße in Neuburg herrschten, waren untragbar. Deshalb ist es richtig, dass die Stadt kurzfristig reagiert und die Ampelphasen wieder verlängert. Trotzdem hinterlässt das Hin und Her an dieser Kreuzung einen etwas hilflosen Eindruck. Sollte die neuerliche Lösung, deren Auswirkungen in der Praxis aktuell völlig unklar sind, wieder zu Problemen führen, stehen dem Verkehrsausschuss beziehungsweise dem Stadtrat erneut lange Diskussionen bevor.

Neuburg: Ampelzeiten an der Monheimer Kreuzung werden wieder verlängert

Die Vorwürfe, dass die Staus bewusst provoziert wurden, entbehren indes jeder Grundlage. Die Mitglieder des Verkehrsausschusses haben die Ampelzeiten einstimmig abgesegnet – darunter auch Linken-Stadtrat Michael Wittmair, dessen Partei nun einen angeblichen Komplott andeutet.

Lesen Sie dazu auch