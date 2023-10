Das Semmeltasten-Chaos der Stadt Neuburg

Plus Wie lange darf man in Neuburg kostenlos parken? "Kommt darauf an", heißt es bald. An der Semmeltaste zeigt sich, dass sich Neuburgs Verkehrspolitik im Klein-Klein verheddert hat.

"Damit machen wir uns lächerlich." Neuburgs dritter Bürgermeister Peter Segeth hat Recht. Die Entscheidung, dass die Semmeltaste in Neuburg je nach Parkplatzwahl unterschiedlich lange gilt, löst Kopfschütteln aus. Die Semmeltaste - eigentlich ein gutes Argument für Kunden, in die Neuburger Innenstadt zu fahren - wird zum Zankapfel. Ob 45 oder 30 Minuten - darüber kann man wahrlich streiten. Doch eines sollte es sein: einheitlich und klar verständlich für Verbraucher wie Händler.

Es wäre zum Lachen, wenn es nicht eigentlich einen ernsten Hintergrund gäbe. Die Neuburger Stadtwerke nämlich stehen finanziell schlecht da. Jede Möglichkeit, mehr Geld zu erwirtschaften, wird genutzt. Also wurden die Tarife für den Stadtbus und fürs Parken an sich erhöht und auch fürs Schwimmbad müssen die Besucher mehr bezahlen. Selbst bei den Schulen und Vereinen wird jetzt mehr verlangt. Das ist richtig so, denn am Ende geht es nicht weniger als um die Frage, wie elementare Freizeiteinrichtungen wie das Parkbad oder das Brandlbad erhalten werden können.

