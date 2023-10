Der wahre Verlierer der Landtagswahl in Neuburg-Schrobenhausen steht fest

Plus Nicht nur die CSU ist im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen entmachtet worden. Auch Roland Weigert (FW) ist am Ende geschwächt. Wer die echten Verlierer der Wahl sind.

900 Stimmen haben am 8. Oktober die politischen Machtverhältnisse im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf den Kopf gestellt. Abseits aller persönlichen Niederlagen der vergangenen Wochen aber stehen erst jetzt die wahren Verlierer dieses historischen Wahlabends fest: die Menschen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Wahrlich, es war ein Überraschungserfolg für die Freien Wähler, der CSU das Direktmandat abzuringen. Der Tag wird in die Geschichte eingehen, weil die politische Landkarte in Oberbayern - sonst überall und eigentlich schon immer schwarz - plötzlich einen orangen Fleck hatte. Neuburg-Schrobenhausen ging an Roland Weigert, Freie Wähler.

