Die Demo zeigt, dass Neuburg gemeinsam in die richtige Richtung geht

Die Demonstration in Neuburg gegen Hass und Rassismus ist ein gutes Signal. Nach der letzten Wahl war es bitter nötig.

Das war schon ein beeindruckender Anblick, als sich am Samstag tausende Menschen durch die Neuburger Innenstadt bewegten. Die Banner und Plakate geben in einer schwierigen Zeit endlich das Gefühl von Hoffnung. Und auch die Neuburger Politik sendet an diesem Tag ein Signal, auf das aus der Bevölkerung lange sehnlichst gewartet wurde: Einigkeit und Stärke, Zusammenhalt ganz unabhängig von der eigenen Parteilinie. So müsste es öfter sein. Keine Gräben, kein Gegeneinander-Ausspielen sondern für die richtigen Ziele an einem Strang ziehen.

41 Bilder Die Demo in Bildern: So setzten sich die Neuburger für die Demokratie ein Foto: Manfred Dittenhofer

Dieses starke Zeichen ist gerade für Neuburg wichtig, denn nach dem Ergebnis der Landtagswahl 2023 durfte man sich durchaus Sorgen machen. Fast 20 Prozent hatte die AfD bekommen, drohte in Neuburg also ein Rechtsruck? Dem widersprachen nun über 2000 Menschen mit ihrer Demonstration. Hut ab vor den Organisatoren, die keine Partei in den Vordergrund rückten und - auch wenn das wenige Teilnehmer wohl nicht begriffen hatten - zeigten, dass in Neuburg Hass und Rechtsextremismus keinen Platz haben.

