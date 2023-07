Die Preise im Parkbad anzuheben war überfällig und richtig

Plus Baden im Neuburger Hallenbad wird teuer. Das ist für das Bad und für Neuburg eine gute Nachricht. Unser Kommentar.

Alles wird teurer und jetzt steigen auch noch die Preise fürs Parkbad in Neuburg. Das kann auf den ersten Blick für Entrüstung sorgen. Aber eben nur auf den ersten Blick. Die Entscheidung dafür war längst überfällig. Für die Zukunft des Hallenbades ist es eine gute Nachricht.

Vier Euro für den Besuch im Hallenbad war im Vergleich zu anderen Bädern wirklich günstig. Sechs Euro sind es immer noch. Der Badegast bekommt bei Regelbetrieb viel: Sportbecken mit Sprungturm, einen ansprechenden Kleinkinderbereich, ein Außenbecken, eine Rutsche. Kunden weit über die Grenzen des Landkreises schätzen das Bad auch, weil es kein Massenbetrieb wie in Erlebnisbädern ist.