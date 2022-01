Die privaten Corona-Testanbieter tragen eine hohe Verantwortung

Plus Es ist gut, dass viele private Anbieter den Behörden beim Testen unter die Arme greifen. Bei manchen bleibt es allerdings zweifelhaft, ob sie ihrer Verantwortung gerecht werden.

Man muss sagen, wie es ist: Ohne die vielen privaten Betreibenden von Teststationen käme 2G-Plus einer faktischen Schließung sämtlicher Freizeiteinrichtungen im Innenbereich gleich. Wie groß war doch der Frust Anfang Dezember, in Anbetracht völlig unzureichender Testmöglichkeiten und auf Tage ausgebuchter Testzentren!