Kulturförderung: Die Spielregeln müssen von allen eingehalten werden

Förderrichtlinien gibt es in Neuburg für kulturelle Anträge seit 2021. Doch momentan wird eher nach Geschmack als nach sorgfältiger Abwägung entschieden.

"Ausnahmen bestätigen die Regel", so lautet ein altbekannter Spruch, der jedem spätestens in der Schulzeit begegnet ist. Doch wenn Ausnahmen zur Regel werden, heben sich letztere leider auf. Dieses Gefühl entsteht aktuell in Sitzungen des Kulturausschusses, wenn sich mal an die vereinbarten Kulturförderrichtlinien gehalten wird, mal großzügig darüber hinweggesehen.

Doch Anträge dürfen nicht nach Sympathiepunkten gewertet werden: Sagt mir das Angebot zu, lasse ich Milde walten, kann ich mit der Veranstaltung nichts anfangen, bin ich streng. Das ist weder gerecht noch verlässlich. Das Gremium macht sich unglaubwürdig, wenn erst auf die Richtlinien gepocht wird und diese im nächsten Moment ignoriert werden.

Förderrichtlinien für Anträge dürfen nicht ständig umgangen werden

Ja, Ausnahmen sollen auch künftig möglich sein, aber nur in seltenen Fällen und dann gut argumentiert. Sonst kann man gleich wieder die Förderrichtlinien abschaffen und nur nach dem eigenen Geschmack entscheiden. Zu einer ausgewogenen kulturellen Landschaft in Neuburg führt das aber sicher nicht.

